Даніель Скрипник повідомив, що в Києві на нього здійснили напад п’ятеро чоловіків, яким не сподобався його зовнішній вигляд

Джерело: Instagram Даніеля Скрипника

Художник гуляв містом, коли, раптом, йому почав погрожувати чоловік, оскільки вважав його зовнішність неприйнятною.

“Я йшов по вулиці, вночі, за годину до комендантської години, слухав музику, просто насолоджувався містом. Я проходив крізь групу з 6 чоловік (одна дівчина і п’ятеро хлопців), як раптом один чоловік з цієї групи зробив рішучий крок у мою сторону. Я витягнув навушник із вуха, щоб почути його заклик. Чоловік почав нецензурно висловлюватися та погрожувати мені смертю через мою зовнішність та сексуальну орієнтацію, що, на його думку, є неприйнятним”, – пише Даніель в Instagram.

Чоловік почав бити Даніеля, до нього приєднались інші чоловіки з компанії і також намагались здійснити напад на Скрипника.

“Після кількох слів він вдарив мене по голові, продовжуючи свої напади. У цей час на мене спробували напасти ще двоє людей з цієї компанії”.

Синці, які отримав, художник показав у своєму Instagram.

Йому вдалось втекти та викликати поліцію, проте ніхто не приїхав на виклик.

Офіс Омбудсмана України повідомляє, що справа перебуває на контролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також нагадує: “що будь-яке насильство та дискримінація є неприпустимими в цивілізованому європейському суспільстві, а порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками тягнуть за собою настання кримінальної відповідальності згідно зі статтею 161 Кримінального кодексу України”.

Омбудсмен Дмитро Лубінець наголошує «Кожна людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю!»

Даніель повідомив, що зараз поліція спілкується з ним та надає необхідну допомогу.

“Сьогодні я був у відділку поліції. Вони весь день зі мною на зв’язку. Я вірю в їх допомогу і справедливість”.

Він зазначив, що не буде здаватись та хоче, щоб українці не були схожими на нашого ворога.

“Я не зламаюся, ще більше хочу зробити все для своєї країни, щоб перемогти ворога. І я дуже хочу, щоб наші українці не поводилися так, як ті, хто хоче нас знищити”.