Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією відзначається щорічно 17 травня з метою підтримки та захисту прав і гідності осіб, що належать до ЛГБТК+ спільноти.

Джерело: #Букви.

Гомофобія, трансфобія та біфобія проявляються через ворожість, ненависть, стигматизацію та насильство щодо представників ЛГБТК+ спільноти та може призвести до соціальної ізоляції, психологічного та фізичного насильства, а також порушення прав людини.

Тому в цей день наголошується на необхідності поваги до різноманіття, толерантності та рівноправ’я для всіх.

Ставлення до ЛГБТК+ спільноти в Україні пройшло еволюцію в останні роки. Однак існують певні виклики та проблеми, з якими зіштовхуються представники ЛГБТК+ в Україні.

Так, звіт, опублікований 28 квітня 2023 року Правозахисним ЛГБТК+ Центром “Наш світ” у межах щорічного звіту про злочини на ґрунті ненависті в країнах-учасницях ОБСЄ, що випускається Бюро з демократичних ініціатив та прав людини, відображає якісні та кількісні показники злочинів, скоєних в Україні на ґрунті гомофобії та трансфобії у 2022 році з урахуванням повномасштабної війни.

До нього увійшло 77 випадків, задокументованих активістами та активістками “Нашого світу”, зокрема з 31 воєнним злочином з боку російських окупантів, а також двома випадками, які трапилися з українськими ЛГБТК+ переселенцями за кордоном.

За даними соціологічної групи “Рейтинг”, станом на 21 лютого 2023 року рівень толерантності у суспільстві під час війни підвищився: до ЛГБТ спільноти зросло позитивно-нейтральне ставлення з 53 до 64%.

Опитування провели методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1 000 респондентів. Вибірка випадкова, репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%.

Тим часом петиція про підтримку реєстрованих партнерств для одностатевих і різностатевих пар на підтримку законопроєкту № 9103 “Про інститут реєстрованих партнерств” станом на 26 квітня 2023 року зібрала необхідні 25 тисяч голосів.

Станом на 17 травня 2023 року Президент України Володимир Зеленський не дав на неї відповіді.

Автором петиції виступив Петро Жеруха. Раніше #Букви запитали у Петра, як він ставиться до тези про те, що захист прав ЛГБТК+ спільноти під час війни – “не на часі”. Військовий відповів, що саме формулювання “не на часі” передбачає те, що вибудувано якусь стратегію законодавчої ініціативи, де все рухається за планом, і цей закон десь ще дуже далеко, повинен стати у якусь чергу за більш важливими. Але, констатував він, так не працює – попри те, що є затверджені стратегії.

Також священнослужителі Православної церкви України виступили проти законопроєкту, який передбачає реєстрацію одностатевих партнерств.