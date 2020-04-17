Відповідні поради озвучив сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

Він зазначив із посиланням на ДСНС, що “хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе”.

“Ми всі бачимо сильний смог у місті Києві та Київській області, відчуваємо його. За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, цей смог – наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств. Важливо, що, згідно з повідомленням ДСНС, хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе. Радіаційний фон по Києву і області в межах норми”, – зазначив Степанов.

При цьому він наголосив, що “дим у повітрі може викликати головний біль, утруднення дихання, кашель, подразнення очей”.

Тому МОЗ радить:

• Якомога більше часу проводити вдома, не виходити на вулицю.

• Пити більше рідини, до 2-3 літрів на добу.

• Максимально не відкривати вдома вікна.

• Проводити частіше вологе прибирання приміщень.

Особливо це стосується “людей, які мають серцево-судинні захворювання”.

(На відео – з 2:50)

Напередодні в КМДА повідомляли, що причиною сильного задимлення є пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.

Зазначалося, що радіаційний фон у столиці в межах норми – 0,14 мікрозівертів (0,30 – норма). При цьому було зафіксовано перевищення формальдегіду і діоксиду азоту в повітрі (продуктів горіння).

У КМДА також радили:

• обмежити перебування на відкритому повітрі;

• тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці (при відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати);

• ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

• проводити вологе прибирання (корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря);

• збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих (зокрема, рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої, соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі);

• якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

  • Напередодні повідомлялося, що через пожежу в Чорнобильській зоні в Києві спостерігається задимленість повітря. Містян попросили не відчиняти вікна та не виходити з дому.
  • Зранку 17 квітня індекс якості повітря в Києві становив 169 одиниць (шкідливо).