Відповідні поради озвучив сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.
Він зазначив із посиланням на ДСНС, що “хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе”.
“Ми всі бачимо сильний смог у місті Києві та Київській області, відчуваємо його. За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, цей смог – наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств. Важливо, що, згідно з повідомленням ДСНС, хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе. Радіаційний фон по Києву і області в межах норми”, – зазначив Степанов.
При цьому він наголосив, що “дим у повітрі може викликати головний біль, утруднення дихання, кашель, подразнення очей”.
Тому МОЗ радить:
• Якомога більше часу проводити вдома, не виходити на вулицю.
• Пити більше рідини, до 2-3 літрів на добу.
• Максимально не відкривати вдома вікна.
• Проводити частіше вологе прибирання приміщень.
Особливо це стосується “людей, які мають серцево-судинні захворювання”.
(На відео – з 2:50)
Напередодні в КМДА повідомляли, що причиною сильного задимлення є пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.
Зазначалося, що радіаційний фон у столиці в межах норми – 0,14 мікрозівертів (0,30 – норма). При цьому було зафіксовано перевищення формальдегіду і діоксиду азоту в повітрі (продуктів горіння).
У КМДА також радили:
• обмежити перебування на відкритому повітрі;
• тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці (при відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати);
• ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
• проводити вологе прибирання (корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря);
• збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих (зокрема, рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої, соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі);
• якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.
- Напередодні повідомлялося, що через пожежу в Чорнобильській зоні в Києві спостерігається задимленість повітря. Містян попросили не відчиняти вікна та не виходити з дому.
- Зранку 17 квітня індекс якості повітря в Києві становив 169 одиниць (шкідливо).