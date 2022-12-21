Про це повідомив український кінорежисер, сценарист та письменник Олег Сенцов.

“Захищаючи свою країну, на фронті загинув колишній політв’язень Геннадій Афанасьєв. Вічна слава Герою!” — написав Олег Сенцов.

Невідомо, де саме і коли загинув Геннадій Афанасьєв. Він став боронити Україну після початку широкомасштабного вторгнення Росії.

У захисника України залишилася дружина та 2-річна донька.

Хто такий Геннадій Афанасьєв

У травні 2014 року, коли вже сталася анексія Криму, ФСБ РФ затримала Геннадія Афанасьєва на одній з вулиць Сімферополя. Його звинуватили у нібито підготовці терористичних актів. До цього він виступав проти окупації півострова Росією.

Чоловік був одним з обвинувачених у справі так званих “терористів групи Сенцова”. Російський режим засудив його до 7 років позбавлення волі, але через два роки його вдалося повернути в Україну в результаті обміну.

У 2018 році Європейський суд з прав людини постановив, що Росія зобов’язана виплатити політв’язню грошову компенсацію через нелюдські умови конвоювання.