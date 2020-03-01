Про це в неділю журналістам розповів голова парламенту Дмитро Разумков, повідомляють #Букви.

Спікер Парламенту наголосив, що крім питання, які вказані в порядку денному засідання, з трибуни виступатимуть: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голів СБУ, ДБР, НАБУ та Генеральної прокуратури.

Дмитро Разумков також підкреслив, що на позачерговому засіданні будуть присутні всі члени Кабміну.