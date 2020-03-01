Про це повідомляє пресслужба Парламенту.
“Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, скликається позачергове засідання парламенту у зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергово пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 регламенту Верховної Ради України”, – йдеться у повідомленні.
29 лютого президент України звернувся до Верховної Ради України щодо включення додаткових питань до порядку.
Так, заплановано розгляд наступних питань:
Проєкт закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях (рег. № 3003П);
Проєкт закону про внесення змін до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” закону України “Про національну безпеку України” щодо вступу в силу положень щодо Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил), (реєстр . № 3015П);
Проєкт Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки і охорони України (реєстр. № 0025У);
Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” (друге читання) (реєстр. № 2500Д);
Про Кабінет Міністрів України;
Про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора в сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.
Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 16:00.
Нагадаємо, раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.
- Раніше з’явилася інформація, що Сергій Тігіпко може очолити Кабінет Міністрів України замість Олексія Гончарука. Інформацію про те, що Володимир Зеленський дійсно розглядає кандидатуру Тігіпка на посаду прем’єра, підтвердили #Буквам співрозмовники в оточенні президента і його партії.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив в коментарі журналістам, що зустрічався з колишнім заступником голови “Партії регіонів” Сергієм Тігіпком. “Я дійсно з багатьма зараз веду співбесіди. І з паном Тігіпком я теж зустрічався. Це правда”, — зазначив він, не уточнивши деталей.
- Сам Олексій Гончарук спростував повідомлення про свою відставку та призначення на посаду Сергія Тігіпка.