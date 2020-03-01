Про це повідомляє пресслужба Парламенту.

“Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, скликається позачергове засідання парламенту у зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергово пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 регламенту Верховної Ради України”, – йдеться у повідомленні.

29 лютого президент України звернувся до Верховної Ради України щодо включення додаткових питань до порядку.

Так, заплановано розгляд наступних питань:

Проєкт закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях (рег. № 3003П);

Проєкт закону про внесення змін до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” закону України “Про національну безпеку України” щодо вступу в силу положень щодо Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил), (реєстр . № 3015П);

Проєкт Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки і охорони України (реєстр. № 0025У);

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” (друге читання) (реєстр. № 2500Д);

Про Кабінет Міністрів України;

Про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора в сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 16:00.

Нагадаємо, раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.

Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.