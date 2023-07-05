У місті Ковель Волинської області взяли під нічний домашній арешт священника римо-католицької церкви, який зв’язав скотчем неповнолітню дівчинку за те, що вона рвала черешні на поблизу храму.

Джерело: рішення Ковельського міськрайонного суду

Як повідомляється, ввечері 8 червня учениця 6-го класу ковельського ліцею ім. Олени Пчілки на території костелу Святої Анни рвала черешню.

Священник незаконно позбавив дівчинку волі, “зв’язавши її тіло скотчем, що супроводжувалося погрозою застосування предмету, зовні схожого на зброю у вигляді рушниці”, – йдеться в судовій ухвалі.

Зазначено, що він є уродженцем села Плебанівка Вінницької області, дітей на утриманні не має, не одружений, проте не судимий, відомостей про раніше притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності відсутні, як і відомості про негативну характеристику відсутні.

16 червня священнику повідомили про підозру за ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі людини).

Своєю чергою, слідчий Ковельського районного управління поліції, за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури, звернувся до суду із клопотанням: застосувати відносно настоятеля запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Зі свого боку суддя ухвалив рішення про застосування щодо настоятеля храму запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 18:00 до 08:00.