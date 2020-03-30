Верховна Рада звільнила наймачів від плати за користування майном з моменту встановлення карантину Кабінетом Міністрів 11 березня до завершення карантину.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний законопроект № 3275 проголосували 312 депутатів.

Закон передбачає, що звільнення від плати здійснюється відповідно до частини 6 (наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає) статті 762 (плата за користування майном) Цивільного кодексу.

На час дії карантину також тривають рядки загальної та спеціальної позовної давності, переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності, припинення поручительства, права на оскарження дій виконавця заповіту, позовної давності, що застосовується до вимог у зв’язку з недоліками проданого товару, яка застосовується до вимог про розірвання договору дарування, а також що застосовується до вимог, що випливають з договору найму.

Крім того, закон передбачає:

ФОПам на єдиному податку підвищують ліміти: для 1-ї групи – 1 млн, для 2-ї групи – 5 млн, для 3-ї групи – 7 млн.

Місцева влада може встановлювати податкові знижки за єдиним податком (єдиний податок сплачується до місцевих бюджетів, а не до держбюджету).

Мораторій на планові перевірки продовжується до 30 червня, а штрафи і пені за ЄСВ – до 31 травня.

В Трудовий кодекс ввели поняття дистанційної та гнучкий режим робочого часу.

У Цивільному кодексі продовжили терміни позовної давності і права придбання частки.

Продовжили терміни за штрафними санкціями, капітального будівництва, проектних і дослідницьких робіт, а також гарантійні терміни для товарів.

Суми, спрямовані на боротьбу з Ковід-19, звільняються від податку на прибуток і можуть включатися в податкову знижку.

Ліки та засоби для боротьби з вірусом звільняються від ПДВ. Перелік визначає Кабмін.

Встановлюється нульовий акциз для виробництва спирту для антисептиків.