23 червня у Великій Доброні троє працівників контррозвідки побили генерала СБУ Віктора Мікуліна, який зокрема раніше був заступником голови Закарпатської ОДА Москаля.

Джерело: журналіст та депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола/Telegram

23 червня о 16:25 поліцію повідомили, що невідомі особи, які представилися працівниками СБУ вдарили заявника та забрали мобільний телефон iPhone у ресторані “Три тузи”. Заявник повідомив, що він помічник депутата Верховної Ради Марченко Людмили Іванівни.

Чоловік також зазначив, що за адресою може відбуватися і бійка, на місці залишився Мікулін Віктор Петрович працівник СБУ генерал-майор.

Мікулін разом із помічником народного депутата від “Слуги народу” Людмили Марченко у цьому закладі проводили зустріч з представниками міжнародної партнерської організації. Він зробив зауваження галасливій компанії. Ті довго розбиратися не стали і розпочали бійку.

Повідомляється, що усі троє нападників вже затримані.

Згодом депутат повідомив, що начальник 4 відділу управління військової контррозвідки Закарпаття полковник Андрій Панарін особисто брав участь у побитті генерала Мікуліна.

Глагола нагадав, що у червні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита вигнав полковника Панаріна із ради оборони Закарпатської області через те, що він лобіював включення в систему перетину кордону “Шлях” чоловіків, які виїздили за кордон і не повертались в Україну.