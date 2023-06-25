Джерело: журналіст та депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола/Telegram
23 червня о 16:25 поліцію повідомили, що невідомі особи, які представилися працівниками СБУ вдарили заявника та забрали мобільний телефон iPhone у ресторані “Три тузи”. Заявник повідомив, що він помічник депутата Верховної Ради Марченко Людмили Іванівни.
Чоловік також зазначив, що за адресою може відбуватися і бійка, на місці залишився Мікулін Віктор Петрович працівник СБУ генерал-майор.
Мікулін разом із помічником народного депутата від “Слуги народу” Людмили Марченко у цьому закладі проводили зустріч з представниками міжнародної партнерської організації. Він зробив зауваження галасливій компанії. Ті довго розбиратися не стали і розпочали бійку.
Повідомляється, що усі троє нападників вже затримані.
Згодом депутат повідомив, що начальник 4 відділу управління військової контррозвідки Закарпаття полковник Андрій Панарін особисто брав участь у побитті генерала Мікуліна.
Глагола нагадав, що у червні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита вигнав полковника Панаріна із ради оборони Закарпатської області через те, що він лобіював включення в систему перетину кордону “Шлях” чоловіків, які виїздили за кордон і не повертались в Україну.
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