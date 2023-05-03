Молодята Наталія та Ян Ружічки зібрали майже 15 тисяч гривень для військових на своєму весіллі. Подружжя відмовилося від квітів, просивши гостей залишати кошти у скриньці для Руху підтримки закарпатських військових.

Про це “Суспільному” розповіла керівниця громадської організації Галина Ярцева.

За її словами, пара — інтернаціональна. Наречений з Чеської Республіки, а наречена — з України, уроджениця Ужгорода.

З ініціативою “Замість квітів на весілля — гроші для військових!” до своїх гостей молодята звернулися заздалегідь. Так, кошти за квіти для молодят гості залишали для скриньки Руху.

Крім того, подружжя розіграло з аукціону кілька призів та додали особисто від себе 100 євро.

Загалом Руху підтримки для військових подружжя передало 7 230 гривень та 190 євро (7 620 гривень).