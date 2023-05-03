Про це “Суспільному” розповіла керівниця громадської організації Галина Ярцева.
За її словами, пара — інтернаціональна. Наречений з Чеської Республіки, а наречена — з України, уроджениця Ужгорода.
З ініціативою “Замість квітів на весілля — гроші для військових!” до своїх гостей молодята звернулися заздалегідь. Так, кошти за квіти для молодят гості залишали для скриньки Руху.
Крім того, подружжя розіграло з аукціону кілька призів та додали особисто від себе 100 євро.
Загалом Руху підтримки для військових подружжя передало 7 230 гривень та 190 євро (7 620 гривень).
- Протягом лютого та березня команда Run Ukraine провела три етапи благодійних забігів на підтримку України, за результатами яких учасникам вдалося зібрати 133 890 гривень.
- Через фандрайзингову платформу United24 було зібрано понад 58 500 000 гривень на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.