Протягом лютого та березня команда Run Ukraine провела три етапи благодійних забігів на підтримку України, за результатами яких учасникам вдалося зібрати 133 890 гривень.

Про це інформує пресслужба United4.

Як повідомляється, частину прибутку організатори передають через UNITED24 на підтримку напрямів “Відбудова України”, “Медична допомога” та проєкт “Армія дронів”.

Відтак, 27 460 грн зібрали для підтримки збору Олександра Усика на відбудову багатоквартирного будинку в Ірпені; 54 430 грн будуть спрямовані на збір Марка Гемілла для закупівлі 10 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun; 52 000 грн вдалося зібрати на автівки швидкої допомоги.

Нагадаємо, що під час онлайн-забігу “Біжу за Драмтеатр”, який відбувся 23 квітня у Львові, зібрано 20 тисяч гривень на підтримку родин захисників “Азовсталі”. До онлайн-марафону також долучались бігуни з різних міст України. Захід організовано силами Української академії лідерства Львова, які напередодні ініціювали проєкт на підтримку Маріуполя.

Додамо, що проєкт “Армія дронів”, ініційований Міністерством цифрової трансформації України та фандрейзинговою платформою United24, передав на фронт 300 безпілотників Mavic 3Т.

Крім того, через фандрейзингову платформу United24 зібрано понад 58 500 000 гривень на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Довідка. United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни; фандрайзингова платформа.