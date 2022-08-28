Про це повідомила Закарпатська ОВА у Facebook.
Захід провели на Ужгородщині. На виставці представили твори відомих закарпатських митців. Для продажу виставили роботи Володимира Микити, Богдана Коржа, Людмили Корж-Радько та Володимира Павлишина.
У межах заходу для гостей організували ярмарок-дегустацію. На ній представили локальних виробників та концерти українських зірок.
Вдалося зібрати 247 714 грн серед учасників та частину коштів від продажу творів мистцева, квитків тощо. Іншу половину суми (260 000 грн) пожертвував санаторний комплекс “Деренівська купель”, де проходила акція.
Всього вдалося зібрати більше як пів мільйона гривень. Отримані кошти передадуть для ЗСУ.
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