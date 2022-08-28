На Закарпатті влаштували благодійну мистецьку виставу. Отримані кошти передадуть на потреби Збройних сил України.

Про це повідомила Закарпатська ОВА у Facebook.

Захід провели на Ужгородщині. На виставці представили твори відомих закарпатських митців. Для продажу виставили роботи Володимира Микити, Богдана Коржа, Людмили Корж-Радько та Володимира Павлишина.

У межах заходу для гостей організували ярмарок-дегустацію. На ній представили локальних виробників та концерти українських зірок.