Джерело: Закарпатська обласна рада.

Депутати облради підтримали рішення “Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області”.

“Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором Російською Федерацією”, – йдеться у рішенні.

До заборони додали рекомендації правоохоронним органам. А саме забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.

Зазначимо, що на Закарпатті 623 храми у громадах області належать УПЦ МП. Від початку повномасштабного вторгнення жодна з них не подала заяву до обласної адміністрації про перехід до ПЦУ.