Про це повідомило “Суспільне”.
Зокрема йшлося про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир “Гореча” та жіночий монастир на вулиці Буковинській.
Землі, де розташовані храми, перебувають у комунальній власності громади. Релігійні організації мають нерухомість і могли користуватися ділянками.
Зазначимо, що останнім часом багато областей України застосовують аналогічні рішення. Наприклад, нещодавно обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на Рівненщині.
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