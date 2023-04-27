Про це повідомило “Суспільне”.

Зокрема йшлося про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир “Гореча” та жіночий монастир на вулиці Буковинській.

Землі, де розташовані храми, перебувають у комунальній власності громади. Релігійні організації мають нерухомість і могли користуватися ділянками.

Зазначимо, що останнім часом багато областей України застосовують аналогічні рішення. Наприклад, нещодавно обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на Рівненщині.