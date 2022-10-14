Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ з посиланням на слова Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
За його словами, працюючи в дуже складних умовах, персонал ЗАЕС робить усе можливе, щоби покращити крихку ситуацію із зовнішнім електропостачанням.
Відновлення резервного джерела живлення, на думку Гроссі, є позитивним кроком у цьому питанні, навіть попри, що загальна ситуація з ядерною безпекою залишається нестабільною.
Також у МАГАТЕ пояснили, що до початку повномасштабного вторгнення РФ і окупації електростанції росіянами, вона забезпечувалася енергією через чотири високовольтні лінії.
Три з них було пошкоджено бойовими діями. Протягом останніх тижнів було відключено й резервні лінії для непрямого доступу об’єкта до мережі.
Водночас на ЗАЕС вдалося доставити паливо для резервних дизель-генераторів. Тепер на станції достатньо палива щонайменше на 10 днів роботи у разі відключення зовнішнього живлення.
- 10 жовтня російські військові викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка та наразі тримають його у невідомому місці, ймовірно застосовуючи методи катування та залякування.
- Російські окупанти готуються до зими, перетворюючи Запорізьку АЕС на так звані “казарми”. У машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків ЗАЕС заводять ліжка, матраци, бойлери та інше побутове “знаряддя”.