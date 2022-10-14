Українським фахівцям вдалося відновити резервне зовнішнє живлення Запорізької АЕС. Спеціалісти полагодили одну з ліній 330 кВ, що з'єднує з мережею сам розподільний пункт ТЕЦ.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ з посиланням на слова Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, працюючи в дуже складних умовах, персонал ЗАЕС робить усе можливе, щоби покращити крихку ситуацію із зовнішнім електропостачанням.

Відновлення резервного джерела живлення, на думку Гроссі, є позитивним кроком у цьому питанні, навіть попри, що загальна ситуація з ядерною безпекою залишається нестабільною.

Також у МАГАТЕ пояснили, що до початку повномасштабного вторгнення РФ і окупації електростанції росіянами, вона забезпечувалася енергією через чотири високовольтні лінії.

Три з них було пошкоджено бойовими діями. Протягом останніх тижнів було відключено й резервні лінії для непрямого доступу об’єкта до мережі.

Водночас на ЗАЕС вдалося доставити паливо для резервних дизель-генераторів. Тепер на станції достатньо палива щонайменше на 10 днів роботи у разі відключення зовнішнього живлення.