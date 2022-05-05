Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому” у Telegram.

За словами міського голови Енергодару Дмитра Орлова, робота ТЕС зупинена, а персонал станції тимчасово переведений на вимушений простій.

Водночас зупинка роботи ТЕС не зобразиться на населенні міста у розрізі надання комунальних послуг. Тепло-, енерго- та водопостачання в Енергодарі переведено на ЗАЕС. Проте можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів.

“На жаль, це вимушений крок — на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні постачання немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги”, — зазначив Орлов.