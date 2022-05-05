Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому” у Telegram.
За словами міського голови Енергодару Дмитра Орлова, робота ТЕС зупинена, а персонал станції тимчасово переведений на вимушений простій.
Водночас зупинка роботи ТЕС не зобразиться на населенні міста у розрізі надання комунальних послуг. Тепло-, енерго- та водопостачання в Енергодарі переведено на ЗАЕС. Проте можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів.
“На жаль, це вимушений крок — на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні постачання немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги”, — зазначив Орлов.
- Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Енергодарі російські солдати викрадали, обстрілювали та закидали гранатами мирних мешканців, які виходили на проукраїнський мітинг.
- Також раніше дві ворожі крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку Запоріжжя. Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від влучання російських крилатих ракет.