На Запорізькій теплоелектростанції закінчилося вугілля, яке неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації Енергодару росіянами та бойових дій на Півдні України.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому” у Telegram.

За словами міського голови Енергодару Дмитра Орлова, робота ТЕС зупинена, а персонал станції тимчасово переведений на вимушений простій.

Водночас зупинка роботи ТЕС не зобразиться на населенні міста у розрізі надання комунальних послуг. Тепло-, енерго- та водопостачання в Енергодарі переведено на ЗАЕС. Проте можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів.