6 січня, у четверту річницю Томоса Вселенський Патріарх Варфоломій запросив п’ятого Президента Петра Порошенка у свою резиденцію, а також привітав українців з Різдвом.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності” у Telegeam.

Цього дня 2019 року Вселенський Патріарх офіційно вручив предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію української церкви, підписаний напередодні у храмі святого Георгія.

У такий спосіб, чотири роки тому була створена Українська Церква, об’єднавши всі православні церкви України.

Патріарх Варфоломій передав українському народу щире благословення і привітав з Різдвом Христовим: “Вітаю українських вірян з Різдвом, яке ви відзначаєте завтра. Митрополит Епіфаній матиме службу завтра в Лаврі. Ми показуємо єдність з вашими вірянами в ім‘я свободи та стабільності в Україні”, – додав Вселенський Патріарх.

Водночас Порошенко обговорив із Вселенським Патріархом питання впливу церкви московського патріархату в Україні.

“Ми не можемо допустити зв’язків із церквою країни – агресора, яка вбиває українців в Україні. Це не церква, де диявол. І в цій ситуації я дуже ціную вашу любов до України, до українського народу, до Бога”, – наголосив п’ятий президент.