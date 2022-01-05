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Церемонія підписання Томосу пройшла після спільного молебню Варфоломія і предстоятеля Православної церкви України Епіфанія у храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.
На церемонії також були присутні третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент Петро Порошенко.
Томос є патріаршою грамотою, що офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Цей документ видається один раз і є основою існування церкви.
Довідка. Перша спроба була здійснена ще 100 років тому, за часів Гетьманату і Директорії. Але народженню Української церкви завадила більшовицька окупація.
Процес відновили з початком Незалежної України, велику роль у цьому відігравав предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет. Проте, багато років Москві вдавалося блокувати процес. І лише 11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату оголосив, що Російська православна церква втратила юрисдикцію над канонічною територією України, а церквою-матір’ю України є Константинополь.
15 грудня 2018 року у Софії Київській пройшов Об’єднавчий церковний собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, ухвалили її статут та обрали предстоятеля – митрополита Київського і всієї України Епіфанія.
Процедура надання автокефалії ПЦУ завершилась 6 січня 2019 року – в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томоса про автокефалію.
- Нагадаємо, 15 грудня 2018 року у Софії Київській відбувся Об’єднавчий церковний собор. На ньому духовенство створило єдину помісну Православну церкву України.
- 15 грудня 2021 року п’ятий президент України Петро Порошенко до третьої річниці спільно з дружиною Мариною взяли участь у подячному Молебні з нагоди третьої річниці Об‘єднавчого Собору, який очолив предстоятель ПЦУ Блаженнійший митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Також Порошенко провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.
- Нещодавно, Православна Церква України опублікувала допис у Facebook з твердженням, що жінкам дозволено ходити до храму під час менструації, попри забобонні вірування деяких парафіян або богословів.
- У серпні 2021 року п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, який перебуває в Україні.