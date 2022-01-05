Сьогодні третя річниця підписання Томосу про автокефалію для Православної церкви України (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом). Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос 5 січня 2019 року.

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Церемонія підписання Томосу пройшла після спільного молебню Варфоломія і предстоятеля Православної церкви України Епіфанія у храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

На церемонії також були присутні третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент Петро Порошенко.

Томос є патріаршою грамотою, що офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Цей документ видається один раз і є основою існування церкви.

Довідка. Перша спроба була здійснена ще 100 років тому, за часів Гетьманату і Директорії. Але народженню Української церкви завадила більшовицька окупація.

Процес відновили з початком Незалежної України, велику роль у цьому відігравав предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет. Проте, багато років Москві вдавалося блокувати процес. І лише 11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату оголосив, що Російська православна церква втратила юрисдикцію над канонічною територією України, а церквою-матір’ю України є Константинополь.

15 грудня 2018 року у Софії Київській пройшов Об’єднавчий церковний собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, ухвалили її статут та обрали предстоятеля – митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Процедура надання автокефалії ПЦУ завершилась 6 січня 2019 року – в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томоса про автокефалію.