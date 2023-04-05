Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.
Станом на 5 квітня споживання електроенергії зберігається на рівні середи минулого тижня.
За даними “Укренерго”, у зв’язку зі збільшенням навантаження на працююче обладнання, яке зазнало пошкоджень під час терористичних атак ворога, та через зменшення генерації з відновлювальних джерел можливе обмеження споживання у Житомирській області. У решті регіонів України обмеження зараз відсутні.
У компанії пояснили, що через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які було завдано РФ протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена.
Тому в “Укренерго” закликали ощадливо споживати електроенергію, зокрема, за можливості рівномірно розподіляючи користування потужними приладами упродовж доби.
Зазначимо, що за даними Міненерго, протягом останньої доби відновлено електропостачання 19 тис. абонентів у Донецькій області, 2 тис. абонентів у Дніпропетровській та Харківській областях.
- За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, відновлення експорту електроенергії до європейських країн дозволить Україні отримувати до 70 мільйонів доларів прибутків щомісяця.
- 29 березня Німецька східна бізнес-асоціація та Міністерство енергетики України підписали меморандум про сприяння проєктам із “зеленого” відновлення українського енергосектору.