Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів у Берліні зустріч із представниками німецьких компаній, що входять до Німецької східної бізнес-асоціації. Сторони підписали меморандум про рамкове співробітництво.
Зокрема, сторони домовилися посилювати українсько-німецьке енергетичне партнерство, а також підтвердили прагнення забезпечити стабільну роботу енергетичного сектора України та розбудову сталої енергетичної системи майбутнього.
Меморандум передбачає обмін досвідом між сторонами у прискоренні переходу до зеленої енергетики, реалізацію регулярних спільних форматів співпраці з питань інтеграції енергетичного ринку України з європейським, а також підтримку зеленого відновлення в рамках спільної реалізації пілотних проєктів енергетичної реконструкції в Україні шляхом інвестицій німецького бізнесу.
Своєю чергою, Галущенко звернув увагу на значний потенціал для розвитку зелених технологій у рамках відновлення і відбудови українського енергосектору.
Відновлювана енергетика — це більше, ніж просто питання клімату. Це важлива частина майбутнього української енергосистеми, яка буде стійкою до військових викликів і відбудовуватиметься на принципах сталого розвитку. Інвестиції у цю галузь — це внесок в енергетичну безпеку всієї Європи”, – зазначив він.
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