Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів у Берліні зустріч із представниками німецьких компаній, що входять до Німецької східної бізнес-асоціації. Сторони підписали меморандум про рамкове співробітництво.

Зокрема, сторони домовилися посилювати українсько-німецьке енергетичне партнерство, а також підтвердили прагнення забезпечити стабільну роботу енергетичного сектора України та розбудову сталої енергетичної системи майбутнього.

Меморандум передбачає обмін досвідом між сторонами у прискоренні переходу до зеленої енергетики, реалізацію регулярних спільних форматів співпраці з питань інтеграції енергетичного ринку України з європейським, а також підтримку зеленого відновлення в рамках спільної реалізації пілотних проєктів енергетичної реконструкції в Україні шляхом інвестицій німецького бізнесу.

Своєю чергою, Галущенко звернув увагу на значний потенціал для розвитку зелених технологій у рамках відновлення і відбудови українського енергосектору.