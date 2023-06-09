Джерело: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко
За його інформацією, попередньо над регіоном силами ППО було збито одну російську ракету.
Внаслідок падіння уламків у місті Звягель зруйновано один та пошкоджено 12 житлових будинків.
Не обійшлось і без жертв: загинула одна людина, ще троє осіб зазнали поранень.
Додамо, що вночі 9 червня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну застосувавши 6 ракети та 16 БпЛА.
Силами протиповітряної оборони було знищено 14 безпілотників та 4 крилаті ракети.
- Ввечері 8 червня ворог завдав ракетного удару по Уманському району Черкаської області, внаслідок чого постраждало 8 цивільних, двоє з яких – у тяжкому стані.