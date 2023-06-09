Під час нічної ракетної атаки росіян, одну ворожу ціль було збито над Житомирською областю. Унаслідок падіння уламків є жертви та руйнування

Джерело: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко

За його інформацією, попередньо над регіоном силами ППО було збито одну російську ракету.

Внаслідок падіння уламків у місті Звягель зруйновано один та пошкоджено 12 житлових будинків.

Не обійшлось і без жертв: загинула одна людина, ще троє осіб зазнали поранень.

Додамо, що вночі 9 червня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну застосувавши 6 ракети та 16 БпЛА.

Силами протиповітряної оборони було знищено 14 безпілотників та 4 крилаті ракети.