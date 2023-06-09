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Нічна атака на Україну: силами ППО знищено 14 дронів та 4 крилаті ракети

Вночі 9 червня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну застосувавши ракети та БпЛА. Більшість ворожих цілей було знищено силами ППО.

П’ятниця, 9 червня 2023, 07:43
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Вночі російські окупаційні війська завдали удару по Україні іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Безпілотники окупанти запустили з південного напрямку, а ракети – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та 6 крилатих ракет повітряного базування.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань “Схід”, “Захід” та “Південь”, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів “Shahed-136/131”, “Ланцет” та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, “Supercam”.

Також близько 20.00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами “Калібр” по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

Теги: атака безпалтоників, злочини росіян, обстріл України, Повітряні сили ЗСУ, Повітряні сили, ракетний обстріл

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