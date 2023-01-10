У Житомирській області поліціянти викрили схему незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку, які фіктивно одружувалися з матерями-одиначками.

Про це розповів голова відділу міграційної поліції ГУНП у Житомирській області Максим Заярний, передає “Укрінформ”.

“Наш відділ викрив злочинну схему діяльності мешканців міста Бердичева та Вінницької області, які налагодили схему оформлення батьківства осіб чоловічої статі над трьома і більше дітьми, за що брали певну плату”, – сказав Заярний.

Він розповів, що 6 січня правоохоронці та прикордонники провели операцію щодо затримання мешканки Бердичева, яка організувала схему, підшуковуючи матерів-одиначок, та мешканця Вінниці, який знаходив так званих “батьків”.

Шахраї шукали матерів-одиначок, які мали низький рівень достатку, та пропонували їм $500, а за оформлення фіктивного батьківства чоловіки сплачували від $3 тисяч.

Зокрема, фігуранти допомогли оформити батьківство на двох дітей мешканцю міста Переяслава Київської області, який має одну власну дитину. Зазначається, що він уклав фіктивний шлюб та оформив батьківство, проте не встиг перетнути кордон – його затримали.

Наразі є інформація про 5-6 випадків у межах цієї схеми. Нею користувалися чоловіки віком 20-35 років.