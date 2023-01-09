Загроза грипу поступово минає, натомість — з’являється все більше ознак зимового сплеску COVID-19.

Про це інформує CNN health.

Пацієнтів зі скаргами на симптоми грипу поступово стає менше. Проте Міністерство охорони здоров’я США закликає бути готовими до нової загрози – зимової атаки COVID-19.

“Сезон застуди та грипу сягнув свого піка, тому помітна тенденція на зниження. Однак це не означає, що небезпека минула”, – застерігає керівник групи епіднагляду за грипом Ліннет Браммер.

Грип — непередбачуване захворювання, статистика скарг на яке змінюється від сезону до сезону. Цього року у США сезон почався раніше звичайного, але результати не виходять за межі очікуваного діапазону.

За даними експертів, спостерігається зниження кількості випадків грипу. Однак маємо невтішне поширення COVID-19 в багатьох частинах світу.

Координатор Білого дому Ашіш Джа заявив, що у зв’язку зі стрімким розповсюдженням пандемії, потрібно пильно слідкувати за темпами росту кількості хворих на COVID-19.