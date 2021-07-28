Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагають в суді заочного арешту для президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

“НАБУ і САП подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові. Вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір’я шляхом зловживання своїм службовим становищем”, — йдеться в повідомленні.

У цій справі Януковича підозрюють у таких злочинах:

ч. 5 ст. 191 ККУ — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою;

ч. 3 ст. 209 ККУ легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах або організованою групою.

Його сина:

ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ККУ — пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою

ч. 3 ст. 209 ККУ легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах або організованою групою.

Як повідомлялося, раніше, 26 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо незаконне заволодіння державною резиденцією Межигір’я.