Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
“НАБУ і САП подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові. Вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір’я шляхом зловживання своїм службовим становищем”, — йдеться в повідомленні.
У цій справі Януковича підозрюють у таких злочинах:
- ч. 5 ст. 191 ККУ — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою;
- ч. 3 ст. 209 ККУ легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах або організованою групою.
Його сина:
- ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ККУ — пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою
- ч. 3 ст. 209 ККУ легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах або організованою групою.
Як повідомлялося, раніше, 26 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо незаконне заволодіння державною резиденцією Межигір’я.
Суд обгрунтував таке рішення тим, що було порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук, а також не було відновлення розслідування у цьому проваджені.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на таке рішення суду. Утім 19 січня колегія суддів (Андрій Никифоров, Олег Павлишин, Валерія Чорна) Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення залишити скаргу без задоволення, а постанову судді від 26 жовтня залишити без змін.