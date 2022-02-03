Про це повідомляє пресслужба бюро.
Нардепа викритого на хабарництві, а саме одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Він систематично не з’являвся на виклики правоохоронних органів, відсутній за місцем проживання, а також переховується від детективів НАБУ.
Його заскочили “на гарячому” ще 28 січня 2022 року, а 31 січня 2022 року Генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру.
Як повідомляють слідчі, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.
Захисниця нардепа сповістила слідчим, що наразі депутат не прибуде на виклик, адже перебуває в закладі охорони здоров’я. Однак ані сам нардеп, ані його захисниця не згодні повідомити в якому саме. Це є безумовною підставою для оголошення Кузьміних у розшук.
- Нагадаємо, що журналісти “Української правди” оприлюднили розслідування ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна. На відео Олександр Трухін (“Слуга народу”) після скоєного ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.
- Після оприлюдненого відео Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”.