Сьогодні Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних.

Про це повідомляє пресслужба бюро.

Нардепа викритого на хабарництві, а саме одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Він систематично не з’являвся на виклики правоохоронних органів, відсутній за місцем проживання, а також переховується від детективів НАБУ.

Його заскочили “на гарячому” ще 28 січня 2022 року, а 31 січня 2022 року Генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру.

Як повідомляють слідчі, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

Захисниця нардепа сповістила слідчим, що наразі депутат не прибуде на виклик, адже перебуває в закладі охорони здоров’я. Однак ані сам нардеп, ані його захисниця не згодні повідомити в якому саме. Це є безумовною підставою для оголошення Кузьміних у розшук.