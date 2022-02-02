«Я тихенько піду в ліс»: нардеп Трухін намагався домовитися з патрульними на місці ДТП

Народний депутат Олександр Трухін ("Слуга народу") після скоєного ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Про це йдеться в розслідуванні видання “Українська правда“.

Журналістське розслідування резонансної ДТП 23 серпня 2021 року за участю нардепа Олександра Трухіна, у якому постраждали шестеро осіб, зокрема очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, базується на свідченнях патрульного Сергія Петрика, який реєстрував аварію, та записах з відеокамер з місця події.

“Через радіоприймач я почув повідомлення, що на Бориспільському шосе сталося ДТП з потерпілими. Я поїхав на місце і побачив неприємну картину: розбиті автомобілі, багато людей”, – розповів Петрик.

Коли почали з’ясовувати, хто був за кермом Audi A8, що скоїла ДТП, чоловік, схожий на нардепа Трухіна, почав говорити, що йому треба встигнути на засідання Верховної Ради, де депутати голосують за Кримську платформу. Чоловік почав вмовляти поліціянта відпустити його:

“Давай я тихенько в ліс піду”, “Потім знайдемося, я тобі віддячу”, а також обіцяв “замовити за Петрика слівце перед Денисом” (Денис Монастирський, голова МВС – ред.).

Окрім того, чоловік запропонував принести з багажника спортивну сумку, в якій, за його словами було 150 тисяч.

Минуло 5 місяців, а правоохоронні органи й досі не повідомили суспільству, чи був депутат Трухін за кермом автомобіля? Чи був депутат Трухін на підпитку? І хто винуватий у ДТП, на яку викликали сім швидких?

Унаслідок ДТП очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі потрапив у лікарню – у його автомобіль Ford врізалась інша машина. Разом із Лучі в салоні був його помічник та водій. Загалом у цій ДТП постраждали шестеро людей.

Після поширення цієї інформації у ЗМІ вона почала раптом зникати. Публікації або видаляли, або замінювали іншим текстом. Зокрема, так зробили понад 30 національних ЗМІ. Згодом Олександр Трухін заперечував свою причетність до видалення новин про цю ДТП. За місяць ДБР так і не змогло встановити, чи точно саме нардеп президентської партії Трухін був за кермом. Президент Володимир Зеленський заявив, що не цікавився цим ДТП.

Нині фракція “Європейська Солідарність” у Верховній Раді вимагає негайного порушення кримінальної справи “за фактом ДТП і корупції Трухіна” та наполягає, що її має вести Національне антикорупційне бюро.

До того ж, у політсилі вимагають відставки Монастирського, який, на переконання фракції, “покривав злочин”, а також керівника Державного бюро розслідувань, який “спустив розслідування на гальма”.

“Очевидно, що така зухвала бездіяльність правоохоронних органів можлива виключно за вказівки особисто (президента України Володимира – Ред.) Зеленського. Адже МВС, ДБР, ГПУ сьогодні є кишеньковими структурами Банкової”, – йдеться у заяві фракції.

Довідка. Олександр Трухін – голова осередку партії “Слуга народу” у Полтавській області. Уранці 23 серпня 2021 року у Полтаві він брав участь в урочистих заходах з нагоди Дня державного прапора після чого виїхав до столиці.