Про це в інтерв’ю “24 каналу” повідомив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник.

Йому поставили запитання, “де фінал” в цій справі, про яку Ситник говорив два місяці тому, і чому Коломойському “до цих пір не вручили підозру”.

“Це не зовсім так. Я сказав, що в цій справі є істотний прогрес. Він перш за все виражався в тому, що на той час Генпрокурор Руслан Рябошапка ці справи передав до НАБУ. У нас була частина справи, а частина – розслідувалася Офісом генпрокурора. Тоді прийняли рішення, що ці справи будуть всі в НАБУ, їх передали. І надалі ми рухаємося в тому, щоб почати оголошувати певні підозри”, – сказав директор НАБУ.

За його словами, у справі є “певні труднощі і перешкоди”.

“У цій ситуації ми залежимо не тільки від себе. Є необхідність в проведенні експертних досліджень, а на експертів здійснюється безпрецедентний тиск. Це типова ситуація для такої категорії справ. Знову ж таки, це не причина, щоб зупинити ці розслідування. Ми рухаємося вперед. Я не хочу розкривати плани на найближче майбутнє, але ми розуміємо, що в цих справах – і перш за все в цій справі – від нас чекають відповіді. Не тільки наші громадяни, а й наші міжнародні партнери “, – пояснив Ситник.

Нагадаємо, що голова Міжнародного валютного фонду в Україні відправив Президенту лист із критикою збільшення можливості відставки директора НАБУ Артема Ситника.