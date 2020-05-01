Про це повідомляється в матеріалі #Букв.
Відзначається, що питання відставки Ситника було тимчасово знято з порядку денного через епідемію коронавірусу.
Перед цим у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт Олександра Дубінського і Олександра Качури, який передбачає звільнення директора НАБУ через корупцію.
Після цього голова Міжнародного валютного фонду в Україні Рон ван Роден надіслів до офісу Президента листа, в якому висловив стурбованість запропонованими змінами до законодавства.
На думку Родена, зміни, що розширюють підстави для звільнення директора НАБУ, є шкідливими для продовження співпраці з МВФ.
“Як ви знаєте, інституційна незалежність НАБУ і його голови є критичними складовими його ефективності, і тому були важливими елементами попередніх програм МВФ. Будь-які законодавчі зміни, які звужують незалежність НАБУ, будуть сприйняті як відмова від попередніх антикорупційних зобов’язань і вимагатимуть коригування заходів нової програми”, – було сказано в листі.
- Народні депутати від фракції “Слуги народу” посварилися між собою через “злив” інформації щодо можливої відставки генерального прокурора України Руслана Рябошапки та очільника Спеціальної антикорупційної прокуратури Артема Ситника.