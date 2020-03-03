Народні депутати від фракції "Слуги народу" посварилися між собою через те, хто "злив" інформацію про можливу відставку генерального прокурора України Руслана Рябошапки та очільника Спеціальної антикорупційної прокуратури Артема Ситника.

Про це повідомляють #Букви.

Зранку в листуванні нардеп Галина Янченко поставила в групі посилання на статтю радника генпрокурора Олександра Лємєнова, вона ж поцікавилась, хто злив тези проти згаданих керівників правоохоронних органів.

На що Олександр Корнієнко висловив припущення, що це могла зробити половина учасників чату.

Водночас, один з депутатів відповів Янченко, що якщо вона думає, що це він, то це не так, бо злив цих тез ніяк не допомагає зберегти посади згаданим особам. Утім депутат “закликав діяти по закону, а не як жалюгідні схематозніки, щоб не уподібнюватися до Порошенка”.