Про це повідомляють #Букви.
Зранку в листуванні нардеп Галина Янченко поставила в групі посилання на статтю радника генпрокурора Олександра Лємєнова, вона ж поцікавилась, хто злив тези проти згаданих керівників правоохоронних органів.
На що Олександр Корнієнко висловив припущення, що це могла зробити половина учасників чату.
Водночас, один з депутатів відповів Янченко, що якщо вона думає, що це він, то це не так, бо злив цих тез ніяк не допомагає зберегти посади згаданим особам. Утім депутат “закликав діяти по закону, а не як жалюгідні схематозніки, щоб не уподібнюватися до Порошенка”.
- Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на середу, 4 березня, позачергове засідання Ради. На порядку денному засідання питання кадрових змін в Уряді і звіту правоохоронних органів.
- У посольстві США очікують зустрічі послів країн “Великої сімки” з генпрокурором Русланом Рябошапкою для обговорення прогресу в реформуванні прокуратури.
- У Верховну Раду України внесли проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.