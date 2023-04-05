У Києві правоохоронці викрили двох осіб, які намагалися переоформити на себе майно російської підсанкційної корпорації "Росатом", щоб уникнути її націоналізації.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, російська державна корпорація “Росатом” через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв м вартістю понад 100 млн гривень.

У межах слідства на нього судом накладено арешт та його передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Крім того, рішенням РНБО до корпорації “Росатом” запроваджено санкції, зокрема, у вигляді блокування активів. Відтак, згадане приміщення підлягало подальшій націоналізації відповідно до законодавства.

За даними Офісу генпрокурора, з метою унеможливлення націоналізації майна резидента РФ група осіб на замовлення підсанкційної компанії з використанням підроблених документів намагалась змінити право власності цього приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності.

Отже, двох осіб, причетних до протиправної схеми, затримали в приміщенні приватного нотаріуса під час спроби здійснити правочин. Підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.