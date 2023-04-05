Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.
За даними слідства, російська державна корпорація “Росатом” через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв м вартістю понад 100 млн гривень.
У межах слідства на нього судом накладено арешт та його передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Крім того, рішенням РНБО до корпорації “Росатом” запроваджено санкції, зокрема, у вигляді блокування активів. Відтак, згадане приміщення підлягало подальшій націоналізації відповідно до законодавства.
За даними Офісу генпрокурора, з метою унеможливлення націоналізації майна резидента РФ група осіб на замовлення підсанкційної компанії з використанням підроблених документів намагалась змінити право власності цього приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності.
Отже, двох осіб, причетних до протиправної схеми, затримали в приміщенні приватного нотаріуса під час спроби здійснити правочин. Підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.
- Суд наклав арешт на активи підприємства, бенефіціарним власником якого є російський олігарх, акціонер та член ради директорів російської компанії, що входить до складу корпорації “Ростех”.
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