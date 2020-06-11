Національний банк України знизив облікову ставку з 8% до 6%. Такий рівень облікової ставки став найнижчим за всю історію незалежної України.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що ставка буде знижена з 12 червня.

“Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% з 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України”, – йдеться у повідомленні.

В НБУ пояснили, що таке рішення було ухвалене для того, щоб підтримати економіку країни у період поступового послаблення карантину.

За даними регулятора, інфляція у квітні-травні коливалася у межах 2% і була меншою за прогнозований діапазон у 4-6%.

“Надалі інфляція зростатиме помірними темпами, але ймовірно повертатиметься в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося”, — наголосили в Нацбанку.

Водночас узгодження програми співпраці із МВФ було ключовим для реалізації стратегії НБУ із пом’якшення монетарної політики.

“Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності залишається триваліший термін пандемії коронавірусу та карантинних заходів, необхідних для її подолання як в Україні, так і в світі”, — додали у відомстві.

Також Національний банк ухвалив рішення про звуження коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу з “облікова ставка +/- 2 в.п.” до “облікова ставка +/- 1 в.п.”.

“Це означає, що за нової облікової ставки кредити рефінансування овернайт будуть надаватися під 7%, а депозитні сертифікати овернайт розміщуватся під 5%. Зміна ширини коридору дасть змогу досягати операційної цілі монетарної політики, яка полягає в утриманні гривневих міжбанківських ставок на рівні близькому до ключової ставки в межах коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу”, – пояснили в НБУ.

Зниження ключової ставки до рівня нижче нейтрального свідчить про завершення циклу швидкого пом’якшення монетарної політики.

Що це означає?

Облікова ставка Національного банку України — один із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів. Вона впливає на вартість кредитів, які Нацбанк надає комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожчі для банків позики рефінансування та банківські кредити для позичальників, тим менше вони оформляють позик.

У разі якщо інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк вживає необхідні заходи для стабілізації – підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. В такому випадку кредитувати стає вже більш ризиковано, і тому ціна на гроші в економіці зростає.

Водночас, якщо інфляція зменшується та покращується макроекономічна ситуація, облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.