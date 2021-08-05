Про це він розповів в коментарі #Буквам.

Сьогодні в Харківській області Служба безпеки України провела 15 обшуків у ветеранів АТО та представників “Національного корпусу”.

Білецький вважає, що “зачистка” пов’язана з можливими масовими протестами. Адже більшість хлопців — ветерани з активною проукраїнською позицією і першими вийдуть на вулицю, якщо побачать, що Зеленський здає національні інтереси нашої країни”, — сказав Жорін.

“Як на мене все достатньо просто. Зеленський ще перші кроки робив за часів Марусі Звіробій і так далі. Розуміючи, яка осінь очікує Україну, тому у команди Зеленського є спроба зачистити поле скажімо так від патріотично-активного в перше чергу ветеранського середовища. Тому що іде можливий “енергетичний майдан”. Ми всі бачимо, що коїться з цінами на продукти харчування і наскільки вони випереджають зріз зарплати і тому подібні речі. До того ж у Зеленського маячить “Формула Штайнмаєра” восени. Я думаю, що якраз для цього у них в Офісі зародилась така ідея почати не тільки саджати або закривати, але в першу чергу дискредитувати ветеранські та патріотичні середовища і так далі”, – пояснив він.

За його словами, у справі немає жодної доказової бази.

Лідер “Нацкорпусу” запевнив — за своїх людей “будуть битися”.

“Ця історія вигадана виключно для того, щоб показати добровольців і ветеранів АТО агресивними та неадекватними людьми. Це цілеспрямована кампанія силових, так званих правоохоронних структур. Це безумовно компанія президентська. І єдине, що можна сказати що ніхто не збирається кидати своїх. Коли в свій час трапилася дуже погана історія, коли виявилося, що декілька колишніх і декілька в той час діючих бійців “Азову” мали відношення до нападу на інкасаторів, то в “Азові” це було сприйнято з осудом. Ми офіційно засудили. І ніхто не пробував вигороджувати своїх людей. Так, вони свої, але вони перейшли межу. Але в цьому випадку (звинувачення харківських ветеранів АТО, – ред.) я не бачу ніякої межі. Я не бачу ніякого злочину. Я вірю, що ця справа просто елементарно сфальсифікована від початку до кінця за політичними мотивами”, – вважає політик.

Білецький зазначив, що буде консолідована позиція націоналістичних організацій щодо цієї справи проти ветеранів АТО.

“Ми будемо захищати своїх. Якщо право на чесне правосуддя у людей забирають, то ми будемо захищати так, як вміємо і як знаємо. Тому що є право, а є справедливість”, – резюмував лідер “Нацкорпусу”.