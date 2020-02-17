#Букви розповідають, коли пройде та де можна подивитися фінал національного відбору.
Як відомо, з 12 по 16 травня у Роттердамі (Нідерланди) відбудеться щорічний міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2020”, на якому виступлять представники 41 країни. Учасник від України повинен виступити в першому півфіналі.
За право представляти нашу країну на пісенному конкурсі під час національного відбору змагалися 16 виконавців. 8 та 15 лютого відбулися перший та другий півфінали нацвідбору, в кожному з яких взяли участь по 8 музикантів. З кожної вісімки були відібрані троє найкращих.
В результаті до фіналу дійшли шестеро виконавців: TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ і Go-A. Судді національного відбору (Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов) та глядачі повинні обрати одного виконавця, який виступить від України на сцені “Євробачення-2020”.
За підсумками жеребкування було визначено такий порядок виступів фіналістів нацвідбору:
- KRUTЬ
- Jerry Heil
- Go-A
- David Axelrod
- KHAYAT
- TVORCHI
Крім фіналістів на сцені національного відбору виступатимуть також зіркові гості — Jamala, Тіна Кароль та Андрій Данилко (Вєрка Сердючка).
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Фінал нацвідбору відбудеться в суботу, 22 лютого, о 19:00. Він триватиме близько 2,5 годин. Трансляцію вестимуть три телеканали — “UA: Перший”, “UA: Культура” та СТБ.
Онлайн-трансляція нацвідбору буде доступною на Youtube-каналах СТБ та “UA: Перший”. Зараз там доступні до перегляду повні відеозаписи першого та другого півфіналів національного відбору.
- Раніше організатори показали фото сценічного майданчика пісенного конкурсу “Євробачення-2020”, який пройде в Роттердамі (Нідерланди).
- Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2019” став представник Нідерландів Дункан Лоуренс. Він на конкурсі виступив із піснею “Arcade”. Україна участі в конкурсі не брала після скандалу навколо співачки MARUV.