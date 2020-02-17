Вже цього тижня Україна обере виконавця, який представить країну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2020".

#Букви розповідають, коли пройде та де можна подивитися фінал національного відбору.

Як відомо, з 12 по 16 травня у Роттердамі (Нідерланди) відбудеться щорічний міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2020”, на якому виступлять представники 41 країни. Учасник від України повинен виступити в першому півфіналі.

За право представляти нашу країну на пісенному конкурсі під час національного відбору змагалися 16 виконавців. 8 та 15 лютого відбулися перший та другий півфінали нацвідбору, в кожному з яких взяли участь по 8 музикантів. З кожної вісімки були відібрані троє найкращих.

В результаті до фіналу дійшли шестеро виконавців: TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ і Go-A. Судді національного відбору (Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов) та глядачі повинні обрати одного виконавця, який виступить від України на сцені “Євробачення-2020”.

За підсумками жеребкування було визначено такий порядок виступів фіналістів нацвідбору:

KRUTЬ Jerry Heil Go-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Крім фіналістів на сцені національного відбору виступатимуть також зіркові гості — Jamala, Тіна Кароль та Андрій Данилко (Вєрка Сердючка).

Фінал нацвідбору відбудеться в суботу, 22 лютого, о 19:00. Він триватиме близько 2,5 годин. Трансляцію вестимуть три телеканали — “UA: Перший”, “UA: Культура” та СТБ.

Онлайн-трансляція нацвідбору буде доступною на Youtube-каналах СТБ та “UA: Перший”. Зараз там доступні до перегляду повні відеозаписи першого та другого півфіналів національного відбору.