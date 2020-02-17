У суботу відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення-2020". #Букви нагадують, які виконавці борються за право представити Україну на пісенному конкурсі.

Як відомо, в травні в місті Роттердам (Нідерланди) відбудеться щорічний міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2020”, на якому виступатимуть представники 41 країни. Артисти з 35 країн в півфіналах будуть боротися за місце в гранд-фіналі. Учасник від України повинен виступити в першому півфіналі.

За право представляти нашу країну на пісенному конкурсі в першому турі національного відбору змагалися 16 виконавців. 8 та 15 лютого відбулися перший та другий півфінали нацвідбору, за результатами яких кількість претендентів скоротилася до шести.

У суботу, 22 лютого, судді національного відбору (Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов) та глядачі матимуть вибрати одного виконавця, який виступить від України на сцені “Євробачення-2020”.

За це право змагаються шестеро фіналістів:

KRUTЬ з піснею “99”