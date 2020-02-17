Як відомо, в травні в місті Роттердам (Нідерланди) відбудеться щорічний міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2020”, на якому виступатимуть представники 41 країни. Артисти з 35 країн в півфіналах будуть боротися за місце в гранд-фіналі. Учасник від України повинен виступити в першому півфіналі.
За право представляти нашу країну на пісенному конкурсі в першому турі національного відбору змагалися 16 виконавців. 8 та 15 лютого відбулися перший та другий півфінали нацвідбору, за результатами яких кількість претендентів скоротилася до шести.
У суботу, 22 лютого, судді національного відбору (Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов) та глядачі матимуть вибрати одного виконавця, який виступить від України на сцені “Євробачення-2020”.
За це право змагаються шестеро фіналістів:
KRUTЬ з піснею “99”
GO-A з піснею “Соловей”
JERRY HEIL з піснею “Vegan”
TVORCHI з піснею “Bonfire”
KHAYAT з піснею “Call for love”
David Axelrod з піснею “Horizon”
- Раніше організатори показали фото сценічного майданчика пісенного конкурсу “Євробачення-2020”, який пройде в Роттердамі (Нідерланди).
- Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2019” став представник Нідерландів Дункан Лоуренс. Він на конкурсі виступив із піснею “Arcade”. Україна участі в конкурсі не брала після скандалу навколо співачки MARUV.