Про це повідомляє служба Держспецзв’язку.

Це вже другий знищений транспортний літак російських військ за ніч. Перший було збито системою протиповітряної оброни біля міста Васильків приблизно о 0:40.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російських військ в авіції за дві доби ведення повномасштабної війни з Укаїною складають більше десятка літаків та стільки ж гелікоптерів.

Також Держспецзв’язку повідомляє, що на Троєщині у Києві було затримано 60 російських диверсантів.