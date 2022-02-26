Про це повідомляє служба Держспецзв’язку.
Це вже другий знищений транспортний літак російських військ за ніч. Перший було збито системою протиповітряної оброни біля міста Васильків приблизно о 0:40.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російських військ в авіції за дві доби ведення повномасштабної війни з Укаїною складають більше десятка літаків та стільки ж гелікоптерів.
Також Держспецзв’язку повідомляє, що на Троєщині у Києві було затримано 60 російських диверсантів.
- Нагадаємо, у Василькові, що під Києвом, тривають запеклі бої українських воїнів проти російських окупантів. Наразі бійці ЗСУ оперативно ліквідовують противника.
- Американський кінорежисер, музикант, художник і актор, відомий за стрічками “Твін Пікс”, “Дюна” (1984) та “Малголленд Драйв” розкритикував президента Росії Володимира Путіна за широкомасштабну війну його проти України.