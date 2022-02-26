Ще один Іл-76 ВПС РФ було збито у небі над Білою Церквою, що поблизу Києва.

Про це повідомляє служба Держспецзв’язку.

Це вже другий знищений транспортний літак російських військ за ніч. Перший було збито системою протиповітряної оброни біля міста Васильків приблизно о 0:40.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російських військ в авіції за дві доби ведення повномасштабної війни з Укаїною складають більше десятка літаків та стільки ж гелікоптерів.

Також Держспецзв’язку повідомляє, що на Троєщині у Києві було затримано 60 російських диверсантів.