Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог завдав 8 ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атак постраждали цивільні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські військові завдали авіаударів по Іванівці, Леонівці, Бучках Чернігівської області та Зноб-Трубчевській в Сумській області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стара Гута, Баранівка, Товстодубове, Бачівськ, Ходине, Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук’янці, Нескучне, Стариця на Харківщині.

На Куп’янському напрямку зазнали артилерійських та мінометних обстрілів Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане та Стельмахівка Харківської області.

На Лиманському напрямку російські військові не проводили наступальних дій. Макіївка Луганської області та Невське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині зазнали артилерійських обстрілів

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії — бої тривають у Бахмуті. Без успіху російські окупанти атакували у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка. Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мав. Обстрілів зазнала Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Збройні сили України відбили атаки в районі Мар’їнки. Російських обстрілів зазнали Курахове, Георгіївка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ЗС РФ наступальних дій не проводили. Було обстріляно Шахтарське, Пречистівку та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборону. Обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів. Серед них – Бурлацьке, Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь – Дніпропетровської; Золота Балка, Дудчани, Веселе, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

За добу захисники України ліквідували 5 ворожих дронів типу Shahed-136/131, 2 безпілотники типу Zala, один “Орлан-10”, один “Куб” та один БППА типу “Ланцет”. Ще авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника.