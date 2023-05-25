Цієї ночі, 25 травня, під час атаки безпілотників, чотири ворожі БПЛА було збито над Миколаївською та Одеською областями.

Джерело: ОК “Південь”

Три дрони-камікадзе типу “Shahed-131/136” було збито над Миколаївщиною та ще один – над Одещиною.

Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено.

Загалом від початку атак росіян безпілотниками, силами ОК “Південь” було збито 357 БПЛА “Shahed-131/136”.

Додамо, що вночі окупанти намагались також атакувати столицю України, однак всі дрони, які летіли на Київ, були знищені силами ППО.