Джерело: ОК “Південь”
Три дрони-камікадзе типу “Shahed-131/136” було збито над Миколаївщиною та ще один – над Одещиною.
Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено.
Загалом від початку атак росіян безпілотниками, силами ОК “Південь” було збито 357 БПЛА “Shahed-131/136”.
Додамо, що вночі окупанти намагались також атакувати столицю України, однак всі дрони, які летіли на Київ, були знищені силами ППО.
- Станом на вечір 24 травня у Чорному морі вороже корабельне угруповання становить дев’ять одиниць, серед яких продовжує чергування фрегат-ракетоносій, спорядження якого до восьми “Калібрів”.