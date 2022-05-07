Про це повідомляє пресслужба повітряного командування “Південь”.

“7 травня у небі над Миколаївщиною, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування “Південь” збив російську крилату ракету, яка була випущена з російського стратегічного бомбардувальника”, — йдеться у повідомленні.

Украінські військові попереджають, що загроза ракетних ударів з РФ, Чорного моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою.