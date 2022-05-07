Про це повідомляє пресслужба повітряного командування “Південь”.
“7 травня у небі над Миколаївщиною, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування “Південь” збив російську крилату ракету, яка була випущена з російського стратегічного бомбардувальника”, — йдеться у повідомленні.
Украінські військові попереджають, що загроза ракетних ударів з РФ, Чорного моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою.
- Нагадаємо, що російська армія, застосовуючи стратегічну авіацію, завдала 4 ударів крилатими ракетами по Одеській області. Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.
- Також в Одесі та області запровадять посилену комендантську годину, що триватиме з 22:00 8 травня по 05:00 10 травня.