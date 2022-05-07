Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради з посиланням на ОК “Південь”.
Згідно з інформацією від оперативного командування, удар було завдано по об’єктах інфраструктури з метою не лише їх фізичного знищення, а й здійснення психологічного тиску на місцеве населення.
“Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтесь паніці, не заважайте Збройним Силам та Силам оборони виконувати свої задачі”, – додали в ОК “Південь”.
- Нагадаємо, 2 травня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок якого, за попередніми даними, загинув підліток.
- В Одеській області було знешкоджено міну, яка спливла на поверхню води. Північно-західна частина Чорного моря заблокована для судноплавства.