Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради з посиланням на ОК “Південь”.

Згідно з інформацією від оперативного командування, удар було завдано по об’єктах інфраструктури з метою не лише їх фізичного знищення, а й здійснення психологічного тиску на місцеве населення.

“Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтесь паніці, не заважайте Збройним Силам та Силам оборони виконувати свої задачі”, – додали в ОК “Південь”.