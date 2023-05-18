Джерело: ОК “Південь“.

За даними оперативного командування, більшість ракет збито над морем. Ще дві ракети збили над промисловим районом міста.

“Атака відбувалась з ракетоносіїв в Чорному морі та з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території. 6️ “Калібрів” І 2 “Іскандер-К” сили протиповітряної оборони знищили”, — зазначено у повідомленні.

Фото: Оперативне командування “Південь”

Уламки ракет впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень. Внаслідок російської атаки загинув охоронець.

Ще дві людини отримали поранення.

Фото: Оперативне командування “Південь”

Фото: Оперативне командування “Південь”

Фото: Оперативне командування “Південь”

Фото: Оперативне командування “Південь”

Фото: Оперативне командування “Південь”

Фото: Оперативне командування “Південь”