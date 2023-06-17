Повідомляє Віталій Кличко в Telegram
“На виставці представляли найновіше озброєння — зокрема, зенітні ракетні комплекси IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS, зенітні установки Gepard, танки Леопард, БМП Marder, самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, дрони і багато іншого”.
Володимир Кличко, брат мера Києва, розмовляв з німецькими та американськими генералами, міністром державної канцелярії Німеччини Флоріаном Германном про подальшу підтримку і допомогу Україні.
“Партнери України зазначили, що необхідне озброєння наша держава отримає. Зокрема, нададуть ще озброєння для захисту неба від атак російських варварів”, – повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Німецькі військові, які навчали українських захисників, відзначили високий рівень підготовки наших бійців для ефективного використання німецької найсучаснішої зброї.
«Нададуть ще озброєння для захисту неба від атак російських варварів»: Володимир Кличко відвідав виставку озброєння в Німеччині // 7 фото
- 31 травня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.
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12 вересня канцлер ФРН Олаф Шольц під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом заявив, що Німеччина постачала “дуже ефективну зброю, яка має значення прямо зараз у поточній битві” на сході України.