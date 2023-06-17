«Нададуть ще озброєння для захисту неба від атак російських варварів»: Володимир Кличко відвідав виставку озброєння в Німеччині

Володимир Кличко відвідав велику виставку озброєння, що відбулася в ФРН до Дня армії Німеччини.

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“На виставці представляли найновіше озброєння — зокрема, зенітні ракетні комплекси IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS, зенітні установки Gepard, танки Леопард, БМП Marder, самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, дрони і багато іншого”.

Володимир Кличко, брат мера Києва, розмовляв з німецькими та американськими генералами, міністром державної канцелярії Німеччини Флоріаном Германном про подальшу підтримку і допомогу Україні.

“Партнери України зазначили, що необхідне озброєння наша держава отримає. Зокрема, нададуть ще озброєння для захисту неба від атак російських варварів”, – повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Німецькі військові, які навчали українських захисників, відзначили високий рівень підготовки наших бійців для ефективного використання німецької найсучаснішої зброї.