У Верховній Раді пропонують заборонити маніпулятивну рекламу кредитів, а також надання кредитів особам з ігровою залежністю.

Джерело: народна депутатка України 9-го скликання та співавторка проєкту Ольга Василевська-Смаглюк

26 червня у парламенті зареєстрували законопроєкт 9433 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг.

Співавторка проєкту Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, що згідно з проєктом:

– максимальний рівень денної процентної ставки за споживчими кредитами поступово буде знижено до 1%.

«І щоб особливо талановиті юристи не гралися в договорах з компонентами при вирахуванні цього 1%, у Національного банку буде можливість встановлювати вимоги до складових розрахунку денної процентної ставки», – додала вона.

Відтак після ухвалення відповідного закону

– видачу кредитів особам з ігровою залежністю буде заборонено;

– продовження строку дії договору без укладення додаткової угоди про це стане неможливим;

– маніпулятивну рекламу кредитів буде заборонено (більше жодних розповідей з екранів та постерів про те, що на красиве життя можна просто напозичати майже під 0% і нічого тобі за це не буде);

– контрольні заходи НБУ щодо банків повертаються в повному обсязі і навіть посилюються («користуючись нагодою, передаю великий привіт усім, хто, зважаючи на обмеження нормальної наглядової діяльності регулятора, допомагав бізнесу мити гроші – час збирати каміння настав», зазначила Смаглюк);

– ми виконаємо вимогу Меморандуму з МВФ про виведення актів НБУ з-під регуляторного законодавства.

Депутатка додала:

“Як і домовлялися на зустрічі з ринком:

1) ніхто не рубає з плеча, стеля ставки знижується поступово: стартуємо з 2,5% (фіксуємо чинну середню на сьогодні ставку), за три місяці стеля знизиться до 1,5%, а ще за 3 місяці – до 1%. На те, аби “перевчити” скорингові системи, у ринку є 180 днів. Звертаюся до ринку: я знаю, що ви просили про більший перехідний період. Давайте з цифрами поговоримо про реалістичність піврічного перехідного періоду в процесі підготовки проєкту до розгляду Радою.

2) оскільки ми впроваджуємо розлогу систему нових штрафів для кредитора, для балансу скасовуємо мораторій на стягнення пені та штрафів з позичальника.

3) моя обіцянка дослухатися до напрацювань ринку в частині наказного провадження в силі. Просто ми зробимо це в профільному комітеті – правової політики, в рамках роботи Парламенту над проєкт 9090.

Наостанок. Ще раз хочу підкреслити, що цей законопроєкт далеко не про обмеження ставки. Він про зміну сприйняття мікрокредитів як тими, хто їх видає, так і тими, хто їх бере. Ми виховуємо відповідальність кредиторів та позичальників”.