Незабаром у застосунку "Дія" з'являться нові сервіси, серед яких документи про освіту, зміна місця проживання та розмитнення авто.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

“Продовжуємо цифровізувати найпопулярніші сервіси, щоб ви не ходили по держустановах та забули про черги. Ще 5 нових сервісів з’являться в “Дії” вже найближчим часом”, – повідомили у відомстві.

Відтак у “Дії” з’являться наступні 5 нових сервісів:

Відшкодування вкладів. Відтак, вкладники збанкрутілих банків незабаром зможуть подати заяву в “Дії” про відшкодування коштів.

Розмитнення авто. Завдяки цій функції водії зможуть розмитнити авто у декілька кліків через додаток “Дія”. Зараз команда Мінцифри допрацьовує законопроєкт, який потім має ухвалити Верховна Рада України.

Зміна місця проживання. Сервіс працюватиме без людського фактора. Коли ви змінюватимете місце проживання, зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично.

Перереєстрація авто у разі купівлі-продажу. Незабаром зробити це можна буде в кілька кліків у “Дії” за допомогою QR-коду. Продавець та покупець зможуть сформувати договір у застосунку та підписати його після автоматизованих перевірок Головним сервісним центром.

Документи про освіту. Команда Мінцифри працює над тим, щоб у застосунку були доступні й документи про освіту — атестати та дипломи. Так, можна буде скористатися документами у разі вступу до закладів вищої освіти чи працевлаштуванні.