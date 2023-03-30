Про це інформує пресслужба СБУ.

Під час слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександра Нерадька.

Підсанкційний очільник Росавіації сприяв міністерству оборони РФ у перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України, а також на територію тимчасово окупованого Криму. Для цього він залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога.

За даними правоохоронців, з кінця вересня до листопада 2022 року за сприяння Нерадька Росія переправила до аеропортів “Платов” у Ростовській області та “Сімферополь” понад 3 тисячі військових та велику кількість боєприпасів.

Згодом російські окупаційні підрозділи були задіяні у бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах.

За інформацією СБУ, зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.