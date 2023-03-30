Про це інформує пресслужба СБУ.
Під час слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександра Нерадька.
Підсанкційний очільник Росавіації сприяв міністерству оборони РФ у перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України, а також на територію тимчасово окупованого Криму. Для цього він залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога.
За даними правоохоронців, з кінця вересня до листопада 2022 року за сприяння Нерадька Росія переправила до аеропортів “Платов” у Ростовській області та “Сімферополь” понад 3 тисячі військових та велику кількість боєприпасів.
Згодом російські окупаційні підрозділи були задіяні у бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах.
За інформацією СБУ, зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.
- В Одеській області затримано чергового агента ФСБ РФ, який наводив російські ракети на місцеві електропідстанції.
- Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по об’єктах “Укрзалізниці” і підбирала кадри в адміністрації окупантів.