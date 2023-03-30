Сьогодні, 30 березня, Служба безпеки України повідомила про підозру очільнику Росавіації, який надав цивільні літаки для перекидання російських військових РФ на фронт.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Під час слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександра Нерадька.

Підсанкційний очільник Росавіації сприяв міністерству оборони РФ у перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України, а також на територію тимчасово окупованого Криму. Для цього він залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога.

За даними правоохоронців, з кінця вересня до листопада 2022 року за сприяння Нерадька Росія переправила до аеропортів “Платов” у Ростовській області та “Сімферополь” понад 3 тисячі військових та велику кількість боєприпасів.

Згодом російські окупаційні підрозділи були задіяні у бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах.

За інформацією СБУ, зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.