Про це повідомили на сторінці “Оператора ГТС України” в Facebook.
У середу 1 січня 2020 року закінчується 10-річний контракт про транзит газу між “Нафтогазом” та “Газпромом”. У цих умовах, як зазначають в компанії, важливо підготуватися до можливих інформатакі з боку російських ЗМІ.
У зв’язку з цим компанією був запущений власний інформаційний центр, який буде щодня повідомляти про стан транзиту.
“Отримати офіційну достовірну інформацію з перших джерел про поточний стан транзиту та дії усіх зацікавлених сторін, без перерви на свята і вихідні, ви матимете можливість у Газовому інформаційному центрі. Заплановані щоденні брифінги за участі керівників “Нафтогазу”, “Оператора газотранспортної системи України”, ключових осіб держави, а також українських та іноземних експертів галузі”, — йдеться в повідомленні.
- Раніше глава “Оператора газотранспортної системи України” Сергій Макогон заявив, що переговори про транзит російського газу через територію України завершено.
- 29 грудня Україна і Російська Федерація в Відні (Австрія) почали процес підписання документів, пов’язаних з транзитом газу.
- Також російський “Газпром” та українська сторона підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі.