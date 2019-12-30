НАК "Нафтогаз" підготувався до можливих маніпуляцій в російських ЗМІ та запустив власний Газовий інформаційний центр.

Про це повідомили на сторінці “Оператора ГТС України” в Facebook.

У середу 1 січня 2020 року закінчується 10-річний контракт про транзит газу між “Нафтогазом” та “Газпромом”. У цих умовах, як зазначають в компанії, важливо підготуватися до можливих інформатакі з боку російських ЗМІ.

У зв’язку з цим компанією був запущений власний інформаційний центр, який буде щодня повідомляти про стан транзиту.

“Отримати офіційну достовірну інформацію з перших джерел про поточний стан транзиту та дії усіх зацікавлених сторін, без перерви на свята і вихідні, ви матимете можливість у Газовому інформаційному центрі. Заплановані щоденні брифінги за участі керівників “Нафтогазу”, “Оператора газотранспортної системи України”, ключових осіб держави, а також українських та іноземних експертів галузі”, — йдеться в повідомленні.