Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Європейської Солідарності”.

Нардепи вважають, що “зарозумілі претензії Зеленського до міжнародних партнерів України” – це вкрай безвідповідально та недалекоглядно.

“В короткому інтерв’ю американському телеканалу HBO Зеленський встиг наговорити багато дурниць. Але найголовніше те, що Зеленський призначив президента США та лідерів європейських держав відповідальними за негаразди в нашій країні. Наприклад, в тому, що Україна досі не член НАТО, Зеленський звинуватив Джозефа Байдена”, – зазначає народна депутатка Марія Іонова.

Вона нагадала, що НАТО – це організація, яка працює за умови дотримання чітких правил співпраці, і що до Альянсу неможливо потрапити, “розвалюючи армію та шукаючи мир в очах Путіна”.

У своєму інтерв’ю Зеленський звинуватив європейських лідерів у провалі вакцинації в Україні. “Україна не знаходиться в пріоритеті країн, які отримують вакцину зараз” і “дуже неприємним є факт, що ти стоїш з простягнутою рукою”, – Марія Іонова навела цитати Зеленського з інтерв’ю.

За словами народної депутатки, минулого року Україна не приєдналася до ініціативи із розробки вакцини й тому опинилася останньою в черзі на її отримання.

“Для своєчасного отримання вакцини Зеленський мав би ще влітку починати переговори безпосередньо з її виробниками. Але почав це робити в кінці року, коли весь обсяг вакцин вже був законтрактований іншими країнами”, – наголошує Іонова.

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко висловив своє обурення щодо слів Зеленського про окупацію Криму.

“Знаєте, де був в цей час Зеленський, коли українці стікали кров’ю на Донбасі? Він стікав потом на зйомках кіно “Перші 8 побачень” в Росії. Що заважало вам, Зеленський, взяти зброю як громадянину України і піти захищати Україну? Що заважало тоді боротися за Україну, а не зараз це розповідати?”, – запитав Гончаренко.

Народний депутат нагадав, що у розпалі незаконного референдуму він, Петро Порошенко та інші теперішні члени “ЄС” були в Криму, але “жодного Зеленського там я не побачив”.