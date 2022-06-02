Найбільша фріланс-біржа Upwork заблокувала облікові записи користувачів з РФ та Білорусі. Фірма заморозила акаунти тих, хто перебуває на теренах двох держав.

Про це повідомив проросійський “Комерсант“.

Користувачам з РФ та РБ розіслали листи. У них йдеться, що Upwork заморозила акаунти користувачів. Якщо фрілансер змінить місце проживання, то доступ до платформи було відновлено.

У листі компанія додала інструкцію як повернути до роботи обліковий запис після зміни місця проживання. Зазначимо, що глобальна платформа призупинила діяльність в Білорусі та Росії з 7 березня.

Старі облікові записи жителів двох країн-агресорів зникли з пошуку. Платформа попереджала, що з 1 травня всі активні контракти мають бути завершені.