Про це повідомив проросійський “Комерсант“.
Користувачам з РФ та РБ розіслали листи. У них йдеться, що Upwork заморозила акаунти користувачів. Якщо фрілансер змінить місце проживання, то доступ до платформи було відновлено.
У листі компанія додала інструкцію як повернути до роботи обліковий запис після зміни місця проживання. Зазначимо, що глобальна платформа призупинила діяльність в Білорусі та Росії з 7 березня.
Старі облікові записи жителів двох країн-агресорів зникли з пошуку. Платформа попереджала, що з 1 травня всі активні контракти мають бути завершені.
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