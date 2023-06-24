Найбільший виклик Росії за останній час: британські розвідники про заколот Пригожина

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії
Вранці 24 червня ворожнеча між очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним та міноборони Росії переросла у відверте військове протистояння.
Під час операції, яку Пригожин охарактеризував як “марш за свободу”, вагнерівці перетнули з окупованої України в Росію щонайменше у двох місцях.
У Ростові-на-Дону вони майже напевно зайняли ключові об’єкти безпеки, включаючи штаб, який керує військовими операціями Росії в Україні.
Подальші підрозділи ПВК “Вагнер” рухаються на північ через Воронезьку область, майже напевно маючи на меті дістатися до Москви.
“Маючи дуже обмежену інформацію про бойові дії між вагнерівцями і російськими силами безпеки, деякі, ймовірно, залишилися пасивними, мовчазно погоджуючись з ПВК “Вагнер”, – мовиться у повідомленні.
Фахівці резюмували, що найближчими годинами лояльність російських сил безпеки, особливо російської Національної гвардії, буде ключовою для розвитку ситуації.
“Це найбільший виклик російській державі за останній час”, – наголосили у британській розвідці.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, збройне повстання очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина проти військового керівництва РФ у Ростові-на-Дону може мати значний вплив на перебіг російсько-української війни.
- Президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.