Найбільший виклик Росії за останній час: британські розвідники про заколот Пригожина

Британські розвідники зреагували на військовий заколот Євгена Пригожина в Росії. На думку фахівців, ця ситуація стала найбільшим викликом для Російської держави за останній час.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Вранці 24 червня ворожнеча між очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним та міноборони Росії переросла у відверте військове протистояння.

Під час операції, яку Пригожин охарактеризував як “марш за свободу”, вагнерівці перетнули з окупованої України в Росію щонайменше у двох місцях.

У Ростові-на-Дону вони майже напевно зайняли ключові об’єкти безпеки, включаючи штаб, який керує військовими операціями Росії в Україні.

Подальші підрозділи ПВК “Вагнер” рухаються на північ через Воронезьку область, майже напевно маючи на меті дістатися до Москви.

“Маючи дуже обмежену інформацію про бойові дії між вагнерівцями і російськими силами безпеки, деякі, ймовірно, залишилися пасивними, мовчазно погоджуючись з ПВК “Вагнер”, – мовиться у повідомленні.

Фахівці резюмували, що найближчими годинами лояльність російських сил безпеки, особливо російської Національної гвардії, буде ключовою для розвитку ситуації.

“Це найбільший виклик російській державі за останній час”, – наголосили у британській розвідці.