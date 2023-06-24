Президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії "зрадою" і пообіцяв покарати винних.

Джерело: відеозвернення Путіна

За словами Путіна, у Росії намагаються організувати заколот. Такі події, додав він є “зрадою свого народу та країни”.

Він додав, що вночі провів перемовини з командуючи армії РФ і наголосив. що “Росія захистить себе від внутрішнього зрадництва”.

За його словами, збройний заколот – це “удар у спину країні і народу”.

“Росію заколотом намагаються штовхати до поразки і капітуляції. Заходи проти бунтівників будуть жорсткими. Росія буде жорстко реагувати на зраду. Заколотники понесуть неминуче покарання. Організатори заколоту зрадили Росію та відповідатимуть за це”, – сказав він.

Також Путін прокоментував ситуацію у Ростові-на-Дону, назвавши їх “тяжкою” і додавши, що в регіоні фактично заблокована робота цивільного і військового управління”.

Очільник Кремля наголосив, що армія та військові отримали “відповідні накази” та закликав бунтарів припинити участь у злочинних діях і не робити фатальну помилку.

Що передувало?

Напередодні, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії “знає про ситуацію, що складається навколо Пригожина”.

“Вживаються всі необхідні заходи”, – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

У Ростові – місті, звідки, за словами Пригожина, Шойгу керував передбачуваним ударом по своїх військах, оголошено план “Фортеця”, який передбачає повну мобілізацію місцевих спецслужб.

“Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії жодним чином не заважають збройним силам”, – сказав керівник Пригожин, додавши, що “більшість солдатів” на його боці.

Міністерство оборони Росії оприлюднило повідомлення, що усі заяви Пригожина вони розцінюють як “провокацію”.

Російським державним ЗМІ і Telegram-каналам вже заборонено згадувати будь-які заяви Пригожина.

Що відомо на цей час?

За повідомленнями російських видань у ряді регіонів РФ (Москва, Московська область, Воронезька область) запроваджено режим контртерористичної операції.

МО РФ оприлюднило звернення до “вагнерівців” з закликом не брати участі у “злочинній авантюрі” Пригожина.

В Ростові невідомі особи у військовій формі та бронетехніка розташувались навколо штабу Південного воєнного округу російської армії. Пригожин повідомив про його захоплення, ЗМІ РФ не коментують цих заяв.

Губернатор Ростовської області закликав мешканців області не виходити з помешкань та не виїжджати на трасу, яка з’єднує Ростов з Воронежем та Москвою.

Ряд російських Telegram-каналів пише, що “вагнерівці” уже в Воронежі та контролюють місто. Достовірних підтверджень цієї інформації поки не надходило.